Zoon Westerveld vroeg en kreeg wél vrij voor Liverpool - Barcelona

Waar Telstar-speler Jordie van der Laan spijbelde om de andere halve finale tussen Tottenham Hotspur en Ajax te bekijken, wat hem op ontslag op staande voet kwam te staan, daar had vader Sander Westerveld keurig vrij gevraagd voor zijn oudste zoon.

Dat zat zo: Westerveld, die als oud-speler sowieso twee kaartjes voor iedere thuiswedstrijd ontvangt, had te elfder ure nog een extra derde kaart in de wacht weten te slepen. ,,Daardoor kon ik twee van mijn drie zoons, Sem en Finn, mee naar de wedstrijd nemen. Ze zijn hartstochtelijk fan van Liverpool én van Messi.”

Westerveld, in 2001 met Liverpool winnaar van de UEFA Cup, moest voor zijn zoons nog wel even vrij zien te krijgen van school én voetbal. Zoon Sem is immers keeper van AZ Onder 17 en moest trainen. ,,Ik heb Kenneth Goudmijn gebeld en hem het ’probleem’ voorgelegd. Kenneth zei: ’Afreizen! Hij krijgt twee dagen vrij. Dit is een onvergetelijke vader-zoon moment, dat wil ik jullie niet ontnemen’. Geweldig natuurlijk.”

En zo waren de Westervelds getuige van een historische voetbalavond in Liverpool. Westerveld: ,,Met afstand de mooiste wedstrijd die ik ooit op Anfield heb gezien. Zelfs mooier dan de avond dat ik zelf als speler met 1-0 van Barça won.”

Overigens waren niet alle zoons van Westerveld bij van het voetbalsprookje van de Liverpudlians aanwezig. ,,Mijn derde zoon, Jort, had geen zin. Vanmorgen begreep ik dat hij daar nu een klein beetje spijt van had...”

