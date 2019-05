’Messi in tranen na Liverpool-debacle’

Het is voor de tweede achtereenvolgende keer dat de Blaugranas een ruime voorsprong weggeven in de knockout-fase van het kampioenenbal. Vorig jaar ging het mis tegen AS Roma.

Volgens The Guardian kon de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal het heel moeilijk verkroppen dat het weer mis is gegaan in de Champions League. Voor het seizoen had de Argentijn de fans juist nog beloofd dat Barcelona vol voor de winst van de Cup met de Grote Oren zou gaan. Messi zou na afloop er helemaal kapot van zijn geweest.

Alsof het nog niet erg genoeg was, werd Messi meteen na de wedstrijd nog meegesleurd naar de dopingtest. Volgens El Chiringuito zou het zo lang geduurd hebben, dat de selectie van Barcelona zonder hun nummer 10 vertrok. Via een alternatief route wist hij uiteindelijk de rest van de reis van de Valverde-equipe richting Barcelona te vervolgen. De Argentijn had in ieder geval duidelijk geen zin om de pers en/of fans te woord te staan.

