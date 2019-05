Live: Ajax nadert met 2-0 de finale

De goal van Matthijs de Ligt wordt door de Ajax-spelers bejubeld. Ⓒ VI Images

Ajax is dicht bij een sensationele finaleplek in de Champions League. De Amsterdammers verdedigen momenteel in de eigen Johan Cruijff ArenA de 1-0 overwinning uit de heenwedstrijd in Londen. De tussenstand is 2-0 in het voordeel van Ajax. Volg de beslissende kraker via ons speciale liveblog met updates van de belangrijkste momenten en statistieken.