Live: razendsnelle goal Ajax

Volg Ajax - Tottenham Hotspur ook via onze livewidget met uitgebreide statistieken.

In tegenstelling tot vorige week is Ajax deze keer wel met Noussair Mazraoui in de basis begonnen. De rechterverdediger kreeg op zijn positie de voorkeur boven Joël Veltman.

Eerder in de Champions League zorgde Ajax al voor opzienbarende momenten. Zo werd titelverdediger Real Madrid in de achtste finales uitgeschakeld en werd bij de laatste acht ook grootmacht Juventus een halt toegeroepen. Ook in de eerste ontmoeting met de Spurs ging de ploeg van trainer Erik ten Hag met de zege aan de haal. Donny van de Beek zorgde vorige week voor het enige doelpunt.

