UEFA bespreekt promotie en degradatie uit Europese League

Dat heeft Lars-Christer Olsson, hoofd van de overkoepelende organisatie voor Europese clubcompetities, bevestigd na een vergadering op het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon. Hij gaf daarbij tevens aan dat clubs in de nieuwe opzet in voorkomende gevallen kunnen deelnemen aan Europees toernooivoetbal zonder dat ze zich daarvoor in hun nationale competities hebben gekwalificeerd.

Details

Olsson benadrukte dat de huidige voorstellen veel lijken op de plannen die voorzitter Andrea Agnelli van Juventus eerder lanceerde. Dat deed de Italiaan namens de Europese associatie van clubs (ECA) waarvan hij eveneens preses is en waarbij ruim 230 Europese clubs zijn aangesloten, waaronder onder meer Ajax, PSV en Feyenoord. Olsson wilde in Nyon na de bijeenkomst verder geen details prijsgeven. Ook de UEFA hield zich op de vlakte.

De ECA is voorstander van één grote Europese liga, waarin tussen drie beoogde divisies promotie en degradatie mogelijk is. Die nieuwe competitievorm moet dan in de plaats komen van de huidige Champions League en Europa League. Vanaf 2021 komt er sowieso al een derde Europees clubtoernooi bij, de Europa League 2. Daardoor stijgt het aantal deelnemende teams aan de groepsfase van de drie toernooien naar 96.

Plannen

Komende week bespreekt het UEFA-bestuur de plannen met de nationale lidstaten. De ECA heeft voor volgende maand een buitengewone ledenvergadering uitgeschreven op Malta (6-7 juni). Daarbij is de invoering van een zogenoemde Pan Europese League, op basis van een piramidemodel, het hoofdthema. Volgens de ECA gaat het om vooruitstrevend beleid, waarvan de clubs, de fans en de Europese samenleving op cultureel, sportief en financieel gebied zullen profiteren. Een goede samenwerking met de nationale competities blijft daarbij een belangrijke doelstelling, aldus de ECA.

