Vijftig jaar oude Nike-schoenen brengen 162.500 dollar op

Een paar sportschoenen dat begin jaren 70 met de hand is gemaakt door Bill Bowerman, de mede-oprichter van Nike, heeft op een veiling in New York 162.500 dollar opgebracht, bijna 145.000 euro. Hij ontwierp deze leren spikes, waarvan de zool aan de schoen was gelijmd in plaats van gestikt, toen hij coach was van de atleten van de Universiteit van Oregon.