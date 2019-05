Ten Hag geloofde zijn ogen niet bij Liverpool

„Het was bizar”, zei de coach voorafgaand aan de clash met Tottenham Hotspur bij Ziggo Sport. „Het wordt dan wel snel 1-0, maar uiteindelijk zit je toch te wachten tot het moment dat Barcelona scoort. Dan was het klaar geweest, maar dat gebeurde niet.”

En dus weet Ten Hag dat Liverpool de opponent is als Ajax de eindstrijd in Madrid bereikt. „We zullen moeten blijven voetballen, ons eigen spel blijven spelen. Ook als we achter komen, want we gaan het veld in om te winnen. Ik hoop dat de spelers het juiste spanningsveld hebben, maar daar geloof ik wel in. Je bent er al een paar dagen mee bezig en die spanning bouw je op. De spelers moeten los gaan op het veld.”

Ten Hag kiest op de rechtsbackpositie weer voor Noussair Mazraoui. „Tottenham kan verschillende systemen spelen, waaronder 4-4-2 met een ruit op het middenveld. Dan heb je voetballende backs nodig, en dat kan Noes goed.”

