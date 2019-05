Ten Hag moet op laatste moment improviseren

David Neres is te geblesseerd om in actie te komen en speelt niet. De Braziliaan zit ook niet op de bank. Kasper Dolberg neemt Neres’ plaats in de voorhoede in, waardoor Dusan Tadic naar het middenveld verhuist.

„Met Kasper in de spits kunnen we de ruimte achter het duo Alderweireld-Vertonghen beter bespelen”, motiveerde Ten Hag bij Ziggo Sport zijn keuze om Dolberg in de basis te verkiezen boven Klaas-Jan Huntelaar. „Kasper is wat explosiever.”

De plaats op de bank wordt ingevuld door Lassina Traoré.

Volg het duel tussen Ajax en Tottenham Hotspur van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget