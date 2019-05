Hari tekent nieuw contract bij Glory; gevecht met Verhoeven dichterbij

De 34-jarige kickbokser werd vorig jaar maart betrapt op het gebruik van verboden middelen, na zijn partij tegen Hesdy Gerges in Ahoy. Zijn 19 maanden durende schorsing ging toen direct in, waardoor hij in december van dit jaar alweer in actie kan komen.

De vorige overeenkomst van Hari bij Glory liep bij de jaarwisseling af. Liefhebbers van de sport kijken reikhalzend uit naar een rematch tussen hem en Rico Verhoeven, al sinds Hari in december 2016 van de Brabander verloor. Verhoeven heeft overigens nog geen nieuwe overeenkomst getekend bij Glory.

