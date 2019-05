Bekijk hier de hoogtepunten van Ajax - Spurs

Het was aanvoerder Matthijs de Ligt die de bal al in de 5e minuut tegen de touwen kopte. Bekijk hieronder de goal.

Overigens ontsnapte Ajax later aan een snelle gelijkmaker van de Spurs. Bekijk hieronder het moment.

Dusan Tadic was dicht bij de tweede treffer.

In de 36e minuut verdubbelde Hakim Ziyech met een doeltreffend schot de score. Bekijk hieronder de treffer.

In de 55e minuut deed Lucas Moura iets terug voor Tottenham Hotspur. Hij schoof de aansluitingstreffer achter Ajax-doelman André Onana binnen. Diezelfde Moura tekende even later ook voor de gelijkmaker. Bekijk de doelpunten.

Ziyech was na de gelijkmaker van de Spurs vervolgens dicht bij een nieuwe voorsprong. Hij schoot de bal echter op de paal.

In de 96e minuut kroonde Moura zich tot absolute held van de Spurs. Met zijn derde treffer van de avond deelde hij de spelers van Ajax een keiharde dreun uit. Bekijk hieronder zometeen de beslissende goal.

Bekijk hier de statistieken rond Ajax - Tottenham Hotspur.

De heenwedstrijd in Londen eindigde vorige week in een 1-0 zege voor Ajax. Donny van de Beek zorgde toen voor het enige doelpunt. Die goal had ruim negentig minuten voetbal in Amsterdam geen enkele waarde meer. Op basis van de uitgoals plaatste Tottenham Hotspur zich voor de eindstrijd en bleef Ajax met lege handen achter.

Matthijs de Ligt viert zijn doelpunt voor Ajax. Ⓒ Reuters