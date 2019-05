Bekijk hier de prachtige goals van Ajax

Het was aanvoerder Matthijs de Ligt die de bal al in de 5e minuut tegen de touwen kopte. Bekijk hieronder de goal.

Overigens ontsnapte Ajax later aan een snelle gelijkmaker van de Spurs. Bekijk hieronder het moment.

Dusan Tadic was dicht bij de tweede treffer.

In de 36e minuut verdubbelde Hakim Ziyech met een doeltreffend schot de score. Bekijk hieronder de belangrijke treffer.

Volg Ajax - Tottenham Hotspur ook via onze livewidget met uitgebreide statistieken. De tussenstand is 2-0. Het duel is om 21:00 uur begonnen.

De heenwedstrijd in Londen eindigde vorige week in een 1-0 zege voor Ajax. Donny van de Beek zorgde toen voor het enige doelpunt.

Matthijs de Ligt viert zijn doelpunt voor Ajax. Ⓒ Reuters