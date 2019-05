’Dit was de magie van Anfield’

Het beeld dat de hele wereld over is gegaan. De spelers en stafleden van Liverpool zingen gearmd mee met het ’You’ll never walk alone’ dat over Anfield schalt. De Nederlanders Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum genieten ook van de geweldige sfeer. Wijnaldum beleeft als invaller zijn ’finest hour’ met twee belangrijke goals foto inzet).

Ⓒ FOTO’S EPA EN BSR/SOCCRATES