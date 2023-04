Medische zorgen voor Ten Hag na gelijkspel tegen Sevilla

„Er was geen tegenstander bij betrokken, dus het ziet er niet goed uit. Maar we moeten afwachten. De medische staf moet zijn werk doen en dan zullen we de juiste diagnose krijgen”, zei de Nederlandse trainer. Ten Hag gaat ervan uit dat Martinez zondag niet beschikbaar is in de competitiewedstrijd tegen Nottingham Forest.

Er werd gesproken over een zware achillespeesblessure, maar volgens Ten Hag was dat het niet. „Ik weet net wat het is, maar niet zijn achillespees. Ik heb met hem gesproken en hij is oké en rustig.”

Bekijk ook: Erik ten Hag en Manchester United geven in dramatische slotfase zege weg

Naast Martinez moest Ten Hag ook zijn andere verdediger Raphael Varane in de rust wisselen. Eerder viel clubtopscorer Marcus Rashford voor enkele weken uit vanwege een spierblessure.