Ajax vergooit finale in slotseconde

Een ongelofelijke ontknoping, die halverwege de wedstrijd niemand meer had zien aankomen. De Amsterdammers (die een 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd hadden meegenomen) stonden na 45 minuten in de Johan Cruijff ArenA met 2-0 voor via Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech en de tickets naar Madrid leken geboekt te kunnen worden. Tottenham kwam in het eerste kwartier na rust terug van 2-0 naar 2-2 (via twee goals van Lucas Moura), wat voor een zinderende tweede helft zorgde. Daarin kreeg Ajax kansen op de 3-2, maar waren het de Spurs die aan het langste eind trokken. En weer was het Moura die Onana passeerde. De Amsterdamse droom aan diggelen...

Aanpassingen

Ten Hag had voor de return tegen Tottenham weer gekozen voor Noussair Mazraoui op de rechtsbackpositie boven Joël Veltman, maar moest kort voor de aftrap toch een wijziging in zijn basiself aanbrengen. David Neres was uiteindelijk toch niet fit genoeg om te starten en dat maakte de weg vrij voor Kasper Dolberg aan de aftrap. „Met Kasper kunnen we de ruimte achter Toby Alderweireld en Jan Vertonghen beter bespelen, dat centrum is niet heel mobiel”, verklaarde de coach zijn keuze voor de Deen in plaats van Klaas-Jan Huntelaar, die afgelopen zondag nog twee keer had gescoord in de bekerfinale.

Kasper Dolberg moet spelen als David Neres te geblesseerd blijkt. Ⓒ BSR Agency

Furieuze start Ajax

Ajax startte furieus en Dusan Tadic zag na vier minuten een hard schot al uit de hoek geranseld worden door doelman Hugo Lloris. Die had echter uit de daaropvolgende corner meteen het nakijken bij een kopbal van De Ligt. De aanvoerder van de Amsterdammers kwam van buiten het strafschopgebied ingestormd, profiteerde goed van een slim door Donny van de Beek gezet blok en kopte hard raak in de verre hoek.

Kunststukje

Een herhaling van De Ligts kunststukje in Turijn, waarmee de captain ervoor zorgde dat Ajax de halve finale bereikte. Heung-Min Son was direct na de 1-0 dicht bij de 1-1, maar André Onana zag tot zijn opluchting hoe de inzet van de Zuid-Koreaan op de paal uiteen spatte. Halverwege de eerste helft meldde de spits zich opnieuw gevaarlijk in het Amsterdamse strafschopgebied, maar knap vrijgespeeld door Dele Alli kon Son de bal net niet lekker inschieten. Onana bracht redding.

Ook oud-Ajacied Christian Eriksen kreeg een goede schietkans, maar de Deen schoot de bal recht in de handen van de Ajax-keeper. En nadat Tadic daarna een individuele actie net niet bekroond zag worden met de 2-0, was het via Ziyech wél raak. Donny van de Beek won op de middenlijn een belangrijk duel van Kieran Trippier, stuurde Tadic weg en die trok de bal terug op de zich slim vrijlopende Ziyech. Met een verwoestend schot in de lange hoek liet de Marokkaan Lloris kansloos.

Hakim Ziyech loopt juichend weg na zijn 2-0. Ⓒ AFP

Tottenham slaat keihard terug

De zingende en dansende Johan Cruijff ArenA leek bij het begin van de tweede helft helemaal niet meer te twijfelen aan de finaleplaats, maar daar dacht het gehavende Tottenham toch even anders over. Trainer Mauricio Pochettino bracht met Fernando Llorente voor Victor Wanyama een extra aanvaller en dat resulteerde binnen een kwartier in twee treffers.

Eerst werd Alli via een lange bal van Danny Rose de diepte in gestuurd, en zijn balletje kwam voor de voeten van Lucas Moura terecht. De snelle Braziliaan rondde bekwaam af, en tekende vier minuten later ook voor de 2-2. Onana kon een inzet van Llorente van dichtbij eerst nog keren, maar omdat de doelman én Lasse Schöne de bal samen niet weg kregen, kreeg Moura nogmaals de kans om uit te halen: 2-2.

Reparatiewerkzaamheden

Met Veltman en Daley Sinkgraven voor Schöne en Dolberg probeerde Ten Hag de nodige reparatiewerkzaamheden te verrichten, want Ajax had het uiterst zwaar in de tweede helft. Ziyech schoot uit een counter een voorzet van Tadic net voorlangs en Toby Alderwireld kopte namens de Spurs een hoekschop rakelings naast. Het piepte en kraakte bij tijd en wijle bij Ajax achterin, en de ruim 50.000 fans in de bomvolle ArenA hielden hun adem in.

Vertonghen gevaarlijk

Vijf minuten voor tijd had niemand op de tribune het meer, toen Jan Vertonghen op de lat kopte en de rebound van de Belg door Veltman uit de doelmond werd weggehaald. Tien seconden later kwam Son weer dreigend door over de linkerkant, maar de Zuid-Koreaan zag zijn ziedende schot via de lat over het doel van Onana verdwijnen. Met Lisandro Magallan voor Van de Beek nam Ten Hag zijn laatste maatregel en Ajax leek het over de streep te trekken, maar het mocht niet zo zijn.

Moura werd in de allerlaatste seconde vrijgespeeld door Alli en schoot de 2-3 in de verre hoek. Tot afgrijzen van alles en iedereen dat Ajax een warm hart toedraagt.