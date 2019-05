Teleurstelling alom. Ⓒ ANP

Madrid, 1 juni, de finale van de Champions League tegen Liverpool bleek uiteindelijk toch een halte te ver voor de kleinkinderen van Johan Cruijff. De uitschakeling in de ArenA door Tottenham Hotspur, na de 1-0 overwinning ruim een week geleden in Londen, is vanzelfsprekend een mokerslag voor Ajax. Eentje die weinigen zagen aankomen.