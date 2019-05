Treurende De Ligt krijgt ’verkeerde kippenvel’

„Als je de hele wedstrijd bekijkt, hoef je natuurlijk niet uitgeschakeld te worden”, zei de captain voor de camera van Veronica. „De eerste helft speelden we prima, maar na rust kregen we geen druk meer naar voren. We konden niet meer verhinderen dat Toby Alderweireld inschoof en op de voorzetten van Kieran Trippier hadden we geen antwoord.”

Met de beslissende 2-3 van Lucas Moura in de allerlaatste minuut werd de droom van Ajax helemaal in duigen geschoten. „We waren zo dichtbij...”, verzuchtte De Ligt. „Het is fenomenaal hoe de supporters ons hebben toegejuicht, ook na het laatste fluitsignaal. Ik krijg er kippenvel van, maar wel het verkeerde kippenvel...”

Ajax nam in de eerste helft via doelpunten van De Ligt en Hakim Ziyech een 2-0 voorsprong, waarmee een historische finaleplek nagenoeg een feit leek. Niets bleek minder waar. De Spurs knokten zich in de laatste 45 minuten knap terug en dat werd uiteindelijk in de 96e minuut beloond met de allesbeslissende treffer.

