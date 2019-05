Van Gaal: ’Uitschakeling Ajax nergens voor nodig’

„Het inbrengen van Fernando Llorente maakte na de rust het grote verschil”, zei de oud-bondscoach, die met Ajax in de 1995 voor de laatste keer de Champions League won. „Een lange spits, een perfect aanspeelpunt voorin. Matthijs de Ligt en Daley Blind werden door hem in verlegenheid gebracht, ook door de aansluitende middenvelders van de Spurs. Dat kon de verdediging van Ajax niet bespelen.”

Volgens Van Gaal miste Ajax in de return tegen Tottenham Hotspur in de tweede helft de juiste balans. „Deze nederlaag was helemaal nergens voor nodig. Bij de rust was er met een voorsprong van 2-0 niets aan de hand. In de tweede helft nam Tottenham steeds meer risico en kwamen er ook steeds meer aanvallers het veld in. Ajax maakte in die fase de verkeerde keuzes in balbezit”, analyseerde Van Gaal bij Ziggo Sport.

