Ten Hag na nachtmerrie: ’Dit is zo wreed’

De coach van de Amsterdammers stond op de drempel van de eindstrijd in Madrid, maar zag de droom uiteindelijk in rook op gaan door de late 2-3 nederlaag in de slotseconde.

„We waren zo dichtbij, we hadden het zo verdiend”, zei de trainer voor de camera van Ziggo Sport. „Maar die laatste seconde... Ik heb in de rust tegen de spelers gezegd dat het nog niet voorbij was, dat zag je aan de houding van de spelers van Tottenham. Die geloofden er nog in. In de tweede helft gingen zij steeds opportunistischer spelen waardoor wij mogelijkheden kregen in de counter. Maar het lukte net niet om de bevrijdende derde goal te maken.”

Ten Hag zag zijn ploeg goed spelen. „We waren aan de bal beter dan in de heenwedstrijd, maakten betere keuzes. En als die bal op de paal van Hakim Ziech binnenvalt, is het over en uit voor de Spurs. Maar ik kan niemand iets verwijten. We hebben een ongelofelijk Champions League-seizoen neergezet en zijn heel erg gegroeid als team. Het is lastig om te verwerken, dat zal bij de een langer duren dan de ander. Zondag moeten we er tegen FC Utrecht weer staan. Want we hebben dit seizoen wel bekroond met een beker, maar daar moet natuurlijk wel een landstitel op volgen.”