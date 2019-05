Blind: ’De wereld heeft van ons genoten’

In de laatste seconde spatte voor Ajax de droom van een finale uiteen tegen Tottenham Hotspur: 2-3. „Wat moet ik ervan zeggen. Het is verschrikkelijk. We waren er zo dichtbij. Het had niet tien seconden langer moeten duren. Dit is een dreun van jewelste en een droom die uiteenspat”, zei de 29-jarige Blind tegen Ziggo Sports.

Komende zondag moet Ajax in de Eredivisie tegen FC Utrecht. Als het wint van de domstedelingen en vervolgens wint van De Graafschap dan is de landstitel binnen. „We hebben natuurlijk wel een fantastische prestatie geleverd in de Champions League. We zijn ontzettend trots. De wereld heeft van ons genoten. Het wordt tijd dat we onszelf gaan belonen in de competitie.”

