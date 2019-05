Emotionele Pochettino: ’Geweldig, mijn spelers zijn helden’

„Mijn spelers zijn helden. Ze hebben een show weggegeven waarin ze hun liefde voor het voetbal toonden door vol passie te strijden. Bedankt”, zei de zichtbaar emotionele Argentijnse coach.

Tottenham boog een 2-0 ruststand om in een 2-3 overwinning. „De doelpunten waren geweldig. Het was een lastige wedstrijd vol stress, maar we hebben alles gegeven”, aldus Pochettino, die ook Ajax prees. „Zij waren onderdeel van de show. Samen hebben we iedereen die van voetbal houdt laten genieten.”

Pochettino ging vervolgens nog even verder met bedanken. „Dank aan mijn staf, dank aan de fans, dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Dank aan het voetbal.”

