Eriksen leeft mee met Ajax

De oud-Ajacied was blij voor de Spurs, maar treurde ook voor zijn vorige club Ajax. „Het was een bizarre wedstrijd. We zaten diep in de put en probeerden terug te vechten. We hadden gewoon geluk. Het spijt mij voor Ajax. Ajax was beter dan wij, al creëerden wij meer kansen. Het is een opluchting. We hebben ervoor gevochten. Het is een droom om in de finale te staan.”

Met tactiek had deze zege weinig te maken, vond Eriksen. „Het was meer een gevecht, een zege vanuit het hart. En we hadden Lucas Moura (de man van de drie goals, red.). Hij verdient het. Wat een achtbaan van een seizoen. Ik hoop dat hij een standbeeld krijgt. Ik vind het rot voor Ajax, maar we moeten aans onszelf denken. We verdienden het niet meer dan zij, maar we hebben het gehaald.”

