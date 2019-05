Dossier: alles over de deceptie van Ajax

De ontgoocheling is groot bij Hakim Ziyech en zijn medespelers bij Ajax. Ⓒ ANP

Na een krankzinnige thriller in de Johan Cruijff ArenA stond Ajax onverwachts met lege handen. De Amsterdammers verspeelden een 2-0 voorsprong en werden dankzij een doelpunt diep in blessuretijd uitgeschakeld. Tottenham Hotspur was met een 2-3 zege de grote winnaar. De Engelsen maakten daarmee de eerdere nederlaag (0-1) onschadelijk. Bekijk hieronder de reacties, de video’s, statistieken, analyses en achtergronden.