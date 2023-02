Van Nistelrooy beleeft frustrerende avond: ’We hebben deze wedstrijd zelf weggegooid’

„Voor mij en voor de spelers, die beseffen ook dat we deze wedstrijd zelf hebben weggegooid”, zei de coach na de 3-0-nederlaag voor de camera van Veronica. PSV heeft welhaast een wonder nodig om volgende week in Eindhoven alsnog de achtste finales te bereiken.

Van Nistelrooy zag aan de openingstreffer van Youssef En-Nesyri een reeks fouten vooraf gaan. „Drie momenten van balverlies net voor rust, dat mag niet gebeuren.” Kort na rust maakte invaller Lucas Ocampos de 2-0. „Het was een dekkingsfout, maar ook wel een wereldgoal”, moest Van Nistelrooy erkennen. Nemanja Gudelj maakte er nog 3-0 van. „In veel aspecten hebben we een goed niveau gehaald. Uiteindelijk doe je jezelf tekort en dat doet pijn.”

"Doelpunt kort voor rust was behoorlijke tik"

Middenvelder Joey Veerman treurde na afloop over het dramatische kwartier. „In de eerste helft speelden we goed en hadden we een paar kleine mogelijkheden. Dan moet je een beetje geluk hebben”, vertelde hij bij Veronica.

Het ging mis in de blessuretijd van de eerste helft, waar balverlies van eerst Veerman zelf en daarna van Luuk de Jong het doelpunt van Youssef En-Nesyri inleidde. „Daar hebben we het weggegeven”, vond Veerman. „Ik kreeg niet zo’n lekker balletje in de zestien en moest ’m wegschieten. Vervolgens raakt Luuk de bal ook kwijt. Dat mag eigenlijk niet gebeuren. Volgens mij hadden zij in de eerste helft niet veel gecreëerd. Dat doelpunt was een behoorlijke tik.”

Die kwam PSV na rust niet te boven. „Hun tweede goal kwam na een wereld-aanname en hij schiet hem goed binnen. Maar eigenlijk moeten we gewoon korter dekken op zulke momenten. Zelf hebben we ook nog kansen gehad. Ik schoot nog tegen de paal. Dat is pech.”

De Jong, ex-speler van Sevilla, was duidelijk in zijn oordeel. „Die eerste goal was heel onnodig. Zo sluit je een goede eerste helft slecht af. Maar met zo’n tweede helft verdien je ook niet hier te winnen.”