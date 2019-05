Vloek 8 mei treft Ajax opnieuw in ’t hart

In de geschiedenis kwam Ajax zes keer in actie op 8 mei. Vijf keer leden de Amsterdammers een nederlaag, één keer werd er gelijkgespeeld. En laat dat nou net de pijnlijkste remise uit de geschiedenis van Ajax zijn. Op 8 mei 2016 vergooide Ajax door een gelijkspel bij De Graafschap (1-1) de landstitel.

In 1977, 1988, 1994, 2011 en 2019 werd er verloren op 8 mei. Er leek woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA aanvankelijk niets aan de hand. Via doelpunten van Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech nam Ajax in de halve finale tegen Tottenham Hotspur een comfortabele voorsprong van 2-0. Daarbij opgeteld de overwinning van 1-0 in de heenwedstrijd en een finaleplek leek een kwestie van tijd.

In de laatste 45 minuten ging het echter toch mis. Lucas Moura zorgde in de tweede helft voor twee snelle goals, waardoor de score te snel in balans was. In de 96e (!) sloeg het noodlot voor Ajax pas echt toe, toen opnieuw Moura scoorde en de spelers en fans van Ajax vol ontgoocheling achterliet. Door de 3-2 nederlaag werden de Amsterdammers op basis van de gescoorde uitgoals door Spurs uitgeschakeld.

De Amsterdammers zullen zich nu snel moeten oprichten. Ajax bezit nog altijd de beste papieren voor de landstitel. Het heeft net zo veel punten als PSV, maar een veel beter doelsaldo. Ajax neemt het zondag op tegen FC Utrecht en treft volgende week woensdag De Graafschap. PSV treft zondag AZ en sluit af met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Ajax greep in 2014 voor het laatst het kampioenschap in Nederland.

