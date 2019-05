De terechte trots komt bij Ajax pas veel later

Daley Blind, Joël Veltman, Nicolas Tagliafico en Lisandro Magallan treuren na de verspeelde finaleplaats. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - De nederige buiging van de voetbalwereld voor Ajax is vast nog dieper geworden. Maar het elftal van Erik ten Hag koopt er helemaal niets voor. De Amsterdamse stuntploeg leek het – in het financiële Europese voetbalgeweld – al jaren onmogelijk geachte te presteren en de finale van de Champions League te bereiken! Voor het eerst in 23 jaar. Maar ondanks aanvankelijk met bij vlagen GE-WEL-DIG voetbal, een 2-0 voorsprong en uiteindelijk een ongekende vechtlust, ging het mis (2-3). Ajax struikelde over de drempel en dat verdiende deze ploeg niet.