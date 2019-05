Mokerslag voor Ziyech: ’Ik neem me dat zeker kwalijk’

,,Deze kans krijgen we waarschijnlijk nooit meer, al hoop ik het wel voor vele spelers die nog een grote toekomst voor zich hebben”, stelde invaller Joël Veltman, die aanvankelijk op de bank moest plaatsnemen omdat trainer Erik ten Hag de voorkeur gaf aan Noussair Mazraoui. ,,Dit is zo frustrerend. Ik had ook totaal niet het gevoel dat Tottenham nog een keer zou scoren. Ik rekende in de slotfase eerder op een doelpunt van ons''.

Lucas Moura was de grote plaaggeest van Ajax. De Braziliaan scoorde liefst drie keer en maakte daarmee de opgelopen achterstand in de eerste helft van 2-0 en het eerdere verlies in de heenwedstrijd van 1-0 volledig ongedaan.

Veltman kwam na een uur spelen, kort na de 2-2, als vervanger van Lasse Schöne in de ploeg. ,,Ik dacht eerlijk gezegd dat ik Noussair Mazraoui zou vervangen. Complimenten voor hem dat hij ondanks de ramadan de hele wedstrijd door kon. Tottenham ging steeds meer de lange bal spelen, maar we leken stand te houden. Dat het derde doelpunt toch valt, verzin je niet.''

Huilen

De supporters in de Johan Cruijff ArenA beloonden de spelers van Ajax ondanks de grote teleurstelling na de late 2-3 met een applaus. ,,De ene speler zat na afloop op het veld te huilen, de ander was juist stil. Het publiek nam ons mee. Dat geeft wel aan hoe trots ze zijn. En we mogen ook ontzettend trots zijn.''

Joël Veltman (m) baalt flink van de onnodige uitschakeling van Ajax. Ⓒ BSR Agency

Ook Hakim Ziyech baalde na afloop flink. Hij had Ajax vlak voor rust nog op een ogenschijnlijke veilige voorsprong (2-0) geschoten. Hij trapte de bal bij een gelijke stand (2-2) ook nog eens op de paal. ,,Ik had zeker eenmaal vaker moeten scoren", zei de international van Marokko. ,,Die bal op de paal, maar ik kreeg nog meer kansen. Ik neem me dat zeker kwalijk."

,,Dit is een mokerslag", vervolgde Ziyech. ,,Dit komt keihard aan. We speelden niet optimaal en we krijgen misschien iets te gemakkelijk doelpunten tegen. Maar we hebben gevochten en dan doet het pijn als dat derde doelpunt nog zo laat valt."

Bekijk hieronder het vlammende schot van Ziyech, waarmee Ajax op een 2-0 voorsprong komt.

Ziyech was na de gelijkmaker (2-2) van de Spurs vervolgens dicht bij een nieuwe voorsprong voor Ajax. Hij schoot de bal echter op de paal. Bekijk hieronder het bewuste moment.

