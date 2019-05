Ajax-plaaggeest Moura: geschenk van God

Dankzij drie doelpunten van Moura, waarvan de laatste in de zesde minuut van de blessuretijd, staan de Spurs op 1 juni in de eindstrijd. ,,Ik heb hier geen woorden voor'', zei Moura, de gevierde man bij de Engelsen. De Braziliaan koesterde de wedstrijdbal, als aandenken aan zijn hattrick in de Johan Cruijff ArenA.

Zelfs in het vliegtuig terug naar Londen had Moura de bal nog vast. ,,Dit is een geschenk van God. Ik ben heel blij en trots. We hebben er altijd in geloofd dat het mogelijk was hier te winnen en de finale te halen. We hebben gedaan wat we moesten doen, we hebben ervoor gevochten. De tweede helft was geweldig. Dit is het mooiste moment uit mijn carrière, uit mijn leven zelfs'', aldus Moura, die begin vorig jaar naar de Spurs kwam nadat hij bij Paris Saint-Germain op een zijspoor was beland.

Ajax leek woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA lange tijd hard op weg naar de felbgeerde finaleplek van 1 juni in Madrid. Na de 1-0 zege in de heenwedstrijd in Londen namen de Amsterdammers in de eerste helft via doelpunten van Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech een comfortabele voorsprong van 2-0. Na rust stond de Spurs echter Moura plotseling op. Met treffers in de 55e, 59e en 96e (!) minuut velde hij alsnog het vonnis over ajax.