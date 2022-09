Premium Het beste van De Telegraaf

Topjaar in Conference League is enkel nog een inspiratiebron Heeft Arne Slot een gouden pennetje? ’Feyenoord moet nieuw Europees boek schrijven’

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Arne Slot wacht met Feyenoord direct een pittige opgave in de Europa League. Ⓒ GETTY IMAGES

AMSTERDAM - Mooi als je in de Conference League-finale hebt gestaan en je reputatie in eigen land én ver over de grens hebt opgevijzeld. Maar in banktermen: behaalde resultaten zijn ook voor Feyenoord geen garantie voor het nieuwe Europese seizoen.