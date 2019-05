Buitenlandse media loven Ajax na Champions League-drama

Zeker in Engeland komt men woorden tekort voor het stuntende comebackteam Tottenham. Wel heeft iedereen vooral medelijden met Ajax: ’Het avontuur in Europa eindigt met een kwelling’, schrijft de BBC.

„Nooit heerste er een stilte als deze. Niet zoals die in de Johan Cruijff ArenA gisteravond, vijf minuten en 15 seconden in blessuretijd. Als je niet beter zou weten, zou je zeggen dat al deze ontwikkelingen in de knock-outfase van deze Champions League in scène zijn gezet. Dat deze halve finales een team van schrijvers had, zoals Game of Thrones”, tikt Daily Mail op. „Maar er is geen pen die dit verzonnen heeft. Een terugkeer uit de doden, de zwaai van een been wanneer alles al verloren leek.” Een dag eerder maakte Liverpool een eerdere 0-3 nederlaag tegen FC Barcelona namelijk ook onschadelijk door na negentig minuten voetbal in de return met liefst 4-0 te winnen.

Rode wijn

The Guardian laat de foto zien van de treurende Ajacieden op het veld. En voetbal doet dan volgens de krant wreed aan. „En hoe er af en toe een verhaal is dat je tot in je botten kan doen trillen. Voor iedere meegereisde Spurs-fan moet het gevoeld hebben alsof het bloed in hun aderen was getransformeerd in de mooiste rode wijn.”

Bij Mirror maakt men vooral een woordgrap. Moura was de grote Spurs-held. Zijn naam wordt in plaats van Moura als ’more’ beschreven: ’One Moura Miracle’.

Onsterfelijk

The Sun begint over Moura. „Waar wil je je standbeeld, Lucas?”, maar gaat snel verder naar de treurende Ajacieden. „De Ajax-spelers vielen op de grond. Niemand kon ze optillen in de Johan Cruijff ArenA. Wat een buitengewone avond voor de Spurs, die de meest onwaarschijnlijke en onverwachte comeback realiseerden. Met dank aan Lucas, die een hattrick in de tweede helft maakte. Hij heeft zichzelf onsterfelijk gemaakt.”

Bij Belgische Het Nieuwsblad kan men het vooral niet geloven: ’Moura trapt Tottenham naar finale en laat Amsterdam in shock achter’. Ook bij Het Laatste Nieuws komt men terug op de wonderlijke comeback van de Spurs. ’Ajax-sprookje voorbij in 96e minuut’.

Knotsgek

Bild spreekt over ’het volgende halve finale-wonder’ (na Liverpool-Barcelona, red): ’Drama in blessuretijd: Tranen bij Ajax’.

Bij het Italiaanse La Gazzetta dello Sport wordt er gesproken over een ’nooit meer verwachte finale: die tussen Liverpool en Tottenham’. Wel spreekt met vol waardering over Ajax. „Alleen het Londense team gaat naar Madrid, maar dit was een show voor iedereen die van voetbal houdt.”

Het Franse L’Equipe vergelijkt de wedstrijd van Ajax tegen Tottenham met die van een dag eerder, tussen Liverpool en Barcelona. „Het is zeker: de returns in de halve finale van de Champions League zijn knotsgek. De Nederlanders toonden hun gevoel voor het collectief: zodra er even disbalans was, sloot een teamgenoot aan ter ondersteuning.

Het Spaanse El País heeft het over een ’ongelofelijke remontada van Tottenham’.

Ingrijpen van God

Marca was naar eigen zeggen ’getuige van het laatste wonder van dit verbazingwekkende Champions League-seizoen’. „We spraken over een Ajax waar we allemaal verliefd op werden. We zagen Ajax al in de finale in Madrid. Ajax maakte drie goals en was nog 45 minuten verwijderd van de finale. Maar er was een probleem en dat was het Tottenham van Pochettino, dat niet naar Amsterdam was gekomen om het goede en mooie team van Ten Hag te prijzen en te aanbidden.” Op de cover prijkt: ’Ingrijpen van God’.

Bekijk ook: Ajax loopt ook bonus van 15 miljoen euro mis

Bekijk hier de uitgebreide statistieken rond Ajax - Tottenham Hotspur.