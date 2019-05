Ajax loopt ook bonus van 15 miljoen euro mis

Ajax was woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA dicht bij de extra bonus van 15 miljoen euro. Na een 2-0 voorsprong in de eerste helft leek kwalificatie voor de eindstrijd van 1 juni in Madrid een kwestie van tijd. De ploeg van trainer Erik ten Hag had immers ook al de heenwedstrijd in Londen met 1-0 gewonnen. Lucas Moura ontpopte zich in de laatste 45 minuten echter tot kwelgeest van de Amsterdammers. De Braziliaan scoorde liefst drie keer en zo werd Ajax alsnog op de valreep uitgeschakeld.

Overigens boerde Ajax dit seizoen financieel uitermate goed in de Champions League. De Amsterdammers kregen al 9,5 miljoen euro voor het overleven van de groepsfase en 10,5 miljoen euro voor een plaats in de kwartfinale. Kwalificatie voor de halve eindstrijd leverde vervolgens ook nog eens 12 miljoen euro op. Ajax incasseerde zo'n 45 miljoen euro voor het bereiken van het hoofdtoernooi. Dat bedrag is opgebouwd uit een startpremie, de plek van Ajax op de coëfficiëntenlijst, recettes voor thuiswedstrijden en televisiegelden.

De UEFA waardeerde iedere zege in het hoofdtoernooi met 2,7 miljoen euro en een gelijkspel met 900.000 euro. Ajax won uiteindelijk zesmaal (16,2 miljoen) en speelde vier keer gelijk (3,6 miljoen). De Europese thuisduels met Tottenham Hotspur, Juventus en Real Madrid zijn ook goed voor een recette van zo’n 6 miljoen euro. Naar schatting leverden de successen in de Champions League, waarin Ajax in de tweede voorronde moest beginnen, net geen 100 miljoen euro op.

Bovenstaande bedragen zijn rechtstreekse inkomsten uit de Champions League. Ajax haalde door de Europese successen ook meer geld dan ooit uit de merchandising. Het thuistenue en uitshirt zijn nauwelijks meer verkrijgbaar, ook door de grote vraag vanuit het buitenland. Daarnaast zijn de meeste spelers van trainer Ten Hag veel meer waard geworden. Frenkie de Jong verhuist komende zomer voor maximaal 86 miljoen euro naar FC Barcelona. Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech Donny van de Beek en David Neres worden ook in verband gebracht met lucratieve transfers. Toch is de dreun van de onnodige uitschakeling voorlopig nog voelbaar in Amsterdam.

