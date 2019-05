Geblesseerde Kane sprak medespelers toe in rust

De spits van Tottenham Hotspur staat sinds begin april aan de kant vanwege een fikse enkelblessure, opgelopen tijdens het eerste duel met Manchester City in de kwartfinales (1-0). Vanaf de tribune in de Johan Cruijff ArenA zag Kane hoe zijn ploeggenoten woensdag met een miraculeuze zege op Ajax (2-3) de finale haalden.

„Het herstel gaat goed, sinds deze week loop ik alweer over het veld”, zei de 25-jarige topschutter van de Londense ploeg, die dit seizoen ondanks twee enkelblessures al 24 doelpunten maakte in alle competities. „Ik ga nu nóg harder trainen, om de trainer te laten zien dat ik op tijd fit kan zijn.”

Kane ging woensdag in de rust, bij een stand van 2-0 voor Ajax, naar de kleedkamer van de Spurs. Hij sprak zijn ploeggenoten daar even toe. „We zeiden: we hebben nog 45 minuten om alles te geven. Ik ben bovenal fan van deze club en weet wat het voor iedereen betekent om de finale te halen. De jongens hebben zoveel passie getoond in de tweede helft. Ik ben er sprakeloos van.”