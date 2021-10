Ronald Koeman klaar met vragen over verleden: ’Maak me geen zorgen meer’

De Nederlandse oefenmeester speelt zondag met Barça tegen Valencia en kan danmogelijk voor het eerst beschikken over Sergio Agüero. De Argentijn heeft nog geen officiële wedstrijd gespeeld voor Barcelona.

„Hij is de laatste tijd veel vooruitgegaan en heeft 20 tot 25 minuten meegedaan in de oefenwedstrijd van woensdag. Hij staat er goed voor”, zei Koeman zaterdag tijdens een persconferentie. „Hij heeft nog geen wedstrijdritme of de juiste conditie, maar dat komt door minuten te maken. Hij maakt kans om in de selectie te zitten en kan een hoop toevoegen aan het elftal.”

Agüero kwam deze zomer transfervrij over van Manchester City, maar door een kuitblessure laat zijn debuut nog op zich wachten. De spits maakte woensdag wel zijn officieuze debuut voor Barcelona in het besloten oefenduel met derdeklasser Cornellà (2-2). Agüero was direct trefzeker.

Fati

Koeman heeft ook Ansu Fati (18) terug, maar hij wil zijn jonge aanvaller niet direct te zwaar belasten. „Hij boekt iedere dag progressie, maar hij is er lang uit geweest. Dan kun je niet in twee weken terugkeren”, aldus Koeman. „We hebben komende week drie wedstrijden en hij kan ze niet allemaal spelen. We moeten bepalen wat het beste is voor het team.” Fati liep in november van vorig jaar een zware knieblessure op.

FC Barcelona neemt het woensdag in de Champions League op tegen Dinamo Kiev en volgend weekend is rivaal Real Madrid de tegenstander.