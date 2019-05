Ten Hag stellig: ’Nu landstitel halen voor Ajax-fans’

Ajax verspeelde na rust een voorsprong van 2-0. Lucas Moura voltooide in de 96e minuut zijn hattrick. „Dit is een enorme klap”, bekende Ten Hag. „Ajax in de finale van de Champions League, zo’n kans krijgen we misschien wel heel lang niet meer. Dit verwerken zal niet makkelijk zijn. Maar het zal toch moeten.”

„Het is nu even moeilijk, maar laten we proberen te beseffen dat we een prachtig Europees seizoen hebben beleefd. We begonnen op 25 juli tegen Sturm Graz en verspelen op 8 mei in de laatste seconde een plaats in de finale. Dat is bitter, ook voor onze fans. Maar als je ziet hoe ze ons dan na het laatste fluitsignaal toejuichen... Alleen daarom zijn we al verplicht om na de beker ook de landstitel te winnen. Zondag tegen Utrecht zullen we er moeten staan. Hoe lastig dat ook is.”

Ten Hag zag zijn keuze voor Kasper Dolberg als vervanger voor David Neres, die nog geblesseerd bleek in de warming-up, niet goed uitpakken. De Deen kreeg de voorkeur boven Klaas-Jan Huntelaar maar kwam nauwelijks in het spel voor. Ook Lisandro Magallán viel in de slotfase matig in, niet voor de eerste keer dit seizoen. Hij leek even voor de derde treffer van Moura knullig uit te glijden.

„Het ligt niet aan een of twee spelers dat we hebben verloren”, zei Ten Hag. „Maar we hebben dingen fout gedaan. Je mag een voorsprong van 2-0 niet meer weggeven. Aan de andere kant hebben veel spelers zich dit seizoen fantastisch ontwikkeld. Na die 2-2 herstelden we het evenwicht in de wedstrijd ook weer. Ziyech raakte nog de paal, helaas maakten wij die beslissende derde niet. En zij wel. Dat is heel bitter, dat is heel zuur.”