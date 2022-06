Mario Götze staat op drempel transfer naar Eintracht Frankfurt

Naar verwachting zal de Duitser maandag al niet meer op de eerste training van PSV zijn en zal de overgang naar Eintracht de komende dagen worden afgerond. Götze kan met de Europa League-winnaar komend seizoen Champions League-voetbal spelen. Eerder leek Benfica, de nieuwe werkgever van de vorige PSV-trainer Roger Schmidt met Götze aan de haal te gaan, maar de Portugezen hikten tegen de salariseisen van de 30-jarige Duitser aan.

Het verlies van Götze is voetballend een verlies, al wist hij in Eindhovense dienst maar zelden zijn oude topniveau te halen, maar geeft PSV wel financieel lucht. Met een salaris van circa 3 miljoen euro is Götze de absolute grootverdiener in Eindhoven. Na het eerdere vertrek van Zahavi en Bruma, eveneens dure jongens, is er ruimte gekomen in het salarishuis voor goedbetaalde versterkingen. Doelman Walter Benitez van OGC Nice staat daarbij met stip bovenaan. PSV is druk doende de transfervrije Argentijnse goalie te contracten.