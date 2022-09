Letsch van Vitesse naar VfL Bochum

Met de overgang is een transfersom gemoeid. Volgens Duitse bronnen ligt die rond de half miljoen euro. Assistent Jan Fiesser verhuist met Letsch mee naar Bochum, dat laatste staat in de Bundesliga met één punt uit zeven duels.

Technisch directeur Benjamin Schmedes van Vitesse: „Thomas heeft enkele dagen geleden aangegeven dat hij zijn contract bij Vitesse respecteerde, maar dat hij graag de kans wilde aangrijpen om voor de eerste keer in zijn carrière in de Bundesliga te gaan werken. Wij waren bereid om daaraan mee te werken, mits we overeenstemming zouden bereiken met VfL Bochum”, aldus Schmedes. „We zijn Thomas zeer erkentelijk voor alles wat hij voor Vitesse heeft gedaan en betekend. Hij heeft geschiedenis geschreven met de club, met name in Europa. Thomas neemt dan ook afscheid door de voordeur. We wensen hem veel succes in de Bundesliga en in de rest van zijn loopbaan.”

Letsch pakt weliswaar de kans om in de Bundesliga aan de slag te gaan, maar gaat Vitesse en Arnhem zeker missen. „Ik kijk terug op een speciale tijd, waarin we mooie successen en ervaringen met elkaar hebben mogen delen”, stelt de Duitse oefenmeester. „Aan de ene kant vind ik het jammer om de club na meer dan twee jaar te verlaten, omdat ik van elk moment genoten heb, van het begin tot het einde. Anderzijds wilde ik graag de mogelijkheid benutten om een team te coachen in de Bundesliga.”

Vitesse hoopt op korte termijn een nieuwe trainersstaf te kunnen presenteren. Letsch was bezig aan zijn derde seizoen in Arnhem. In zijn eerste jaar dwong hij Europees voetbal af en bereikte hij met Vitesse de bekerfinale. Vorig seizoen maakte Vitesse indruk in de Conference League waarin de Arnhemmers pas in de achtste finale werden gestuit door de latere winnaar AS Roma. Dit seizoen gaat het moeizamer. Vitesse staat slechts 14e met 5 punten uit 7 duels.