Groot droomt van groots afscheid

Nycke Groot (27) in gevecht met Stine Jöergensen (28) tijdens de Champions League. Ⓒ EPA

Amsterdam - In de schaduw van het voetbal hoopt de ’Cruijff van het handbal’, zoals Nycke Groot al vaker werd genoemd, komend weekeinde voor de derde opeenvolgende keer de Champions League te winnen. De handbalarena in Boedapest zal zaterdag bij aanvang van de Final Four groen-wit kleuren, want Groots club Györi huist op een uurtje van de Hongaarse hoofdstad. Het zou voor de 31-jarige geboren Alkmaarse het gedroomde afscheid zijn. Groot keert van de zomer terug naar het land waar ze op achttienjarige leeftijd haar internationale carrière begon: bij het Deense Odense.