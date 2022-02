Vitesse na wedstrijd vol ongeregeldheden in slotfase naast FC Utrecht

De omstandigheden in Stadion Galgenwaard waren door regen en wind loodzwaar en dat had een grote impact op de wedstrijd. In deze setting was alleen vechtvoetbal mogelijk en in eerste instantie was FC Utrecht de ploeg die daar het beste mee omging.

Hoge ballen zwabberden door de valwinden alle kanten op en passes over de grond stropten op de zompige grasmat. De 1-0 van FC Utrecht in de 14e minuut was herleidbaar op de moeilijke omstandigheden. Vitesse-doelman Jeroen Houwen anticipeerde niet goed op een terugspeelbal die op de drassige mat bleef hangen, waardoor Moussa Sylla eerder bij de bal was. De Fransman tikte de bal richting doel, maar die net voor de doellijn bleef de bal steken in de modder, zoals ook ooit gebeurde bij wijlen Jurrie Koolhof. Waar de toenmalige PSV’er juichend wegrende en pas daarna bemerkte dat zijn inzet geen goal was geworden, reageerde Sylla alert. De Fransman zette een sprintje in en gleed de bal over de doellijn.

Bekijk ook: Vitesse biedt excuses aan voor wangedrag fans

Afbluffen

Vitesse liet zich in deze fase van de wedstrijd afbluffen door de thuisploeg die met de steun van het publiek de spierballen liet rollen en er fel bovenop zat. De grootste kans op de 2-0 kwam voort uit een situatie waarin Sylla scherper het duel aanging dan Vitesse-verdediger Jacob Rasmussen

FC Utrecht-trainer René Hake had zijn elftal compleet in de mixer gegooid. In vergelijking met de wedstrijd tegen Heracles van vorige week verschenen er vijf nieuwe gezichten in de opstelling. Mimoun Mahi ontbrak, terwijl Willem Janssen, Djevencio van der Kust, Tasos Douvikas en Othmane Boussaid op de bank begonnen. Ditmaal waren er basisplaatsen voor Hidde ter Avest, Django Warmerdam, Sander van de Streek Bart Ramselaar en Moussa Sylla.

Bekijk ook: Quinten Timber wil afrekenen met wisselvalligheid

Wraakactie

Bij Vitesse keerde in vergelijking met de uitwedstrijd tegen Rapid Wien middenvelder Matus Bero terug in de ploeg en kreeg Nikolai Baden Frederiksen ditmaal de voorkeur boven de tegenvallende winteraankoop Adrian Grbic.

Door het vuurwerk lag de partij ruim twintig minuten stil. Ⓒ PROSHOTS

Na iets minder dan een half uur spelen zag scheidsrechter Allard Lindhout zich genoodzaakt de wedstrijd te staken, nadat Vitesse-supporters een forse hoeveelheid vuurwerk op het veld gooiden. In Arnhem eerder dit seizoen misdroegen de FC Utrecht-supporters zich op eenzelfde wijze en de actie van de Vitesse-aanhang kon gezien worden als een soort wraakactie.

Bekijk ook: VIDEO FC Utrecht tegen Vitesse wederom gestaakt na vuurwerk

Na een afkoelingsperiode van twintig minuten kon de wedstrijd worden hervat. Vitesse beet inmiddels wat meer van zich af met enkele dreigende afstandsschoten. Na de rust probeerde Vitesse-trainer Thomas Letsch de aanvalskracht van Vitesse een impuls te geven door Adrian Grbic erin te brengen voor verdediger Dominik Oroz.

Gelijkmaker

Het veld werd ondertussen steeds zompiger en met name rond het strafschopgebied van FC Utrecht-doelman Fabian de Keijzer werd de grasmat steeds moeilijker bespeelbaar. De onervaren doelman leidde zelf de grootste kans van Vitesse in door een bal zomaar in te leveren, maar de inzet van Loïs Openda miste het doel.

Het offensief van Vitesse werd lamgelegd door de speler die uitgerekend was ingebracht om Vitesse aanvallend sterker te maken. Spits Grbic beukte hard tegen FC Utrecht-verdediger Mike van der Hoorn aan en kreeg de rode kaart. Daarmee is de januari-aanwinst nog geen versterking gebleken. Grbic kreeg van Letsch direct een basisplaats toebedeeld maar wist nog niet te scoren en bewees zijn ploeg ditmaal een slechte dienst met de rode kaart.

Op het steeds slechter bespeelbare veld bleef Vitesse ondanks de man minder met veel inzet jagen op de gelijkmaker. Het dichtst bij kwam Vitesse, toen Openda in een duel met Willem Janssen naar de grond ging en de VAR scheidsrechter Lindhout naar de kant haalde om te kijken of het geen strafschop moest zijn. Na het bekijken van de beelden bleef Lindhout echter bij zijn beslissing. In blessuretijd viel de bal alsnog goed voor Vitesse toen Doekhi de bal in de verre hoek kopte.

Vitesse-supporters gooiden weer vuurwerk op het veld waardoor de wedstrijd andermaal gestaakt moest worden en het onrustig werd op de tribunes, doordat FC Utrecht-supporters het Vitesse-vak belaagden. Uiteindelijk bleef het bij 1-1 waarmee vooral Vitesse tevreden zal zijn gezien het wedstrijdverloop.

Utrechter Van der Maarel: dit heeft niets met voetbal te maken

IJskoud en doodziek. Zo omschreef FC Utrecht-verdediger Mark van der Maarel zijn gevoelens na afloop van het duel met Vitesse (1-1). „Dit heeft niets meer met voetbal te maken”, zo keek hij bij ESPN terug op de ongeregeldheden op de tribunes, waardoor de wedstrijd twee keer werd onderbroken.

„Ik ben er nog beduusd van”, vervolgde hij. „Er is van alles gebeurd wat niet had mogen gebeuren. Dit gaat allemaal nergens meer over. Het is een schande.”

Over de wedstrijd was Van der Maarel kort. „Met een man meer geven wij dan ook nog een voorsprong weg. Dat is evenmin te geloven.”