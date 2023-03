Arvid de Kleijn wint eendagswedstrijd Milaan-Turijn

Met nog 12 kilometer te gaan naar Orbassano werden de laatste renners van een groep van zes gegrepen. In de sprint raakte Dylan Groenewegen achterop. Team DSM bereidde de sprint voor Van Uden voor, maar De Kleijn was sneller en bleef ook Gaviria nog net voor. Dylan Groenewegen eindigde als tiende.

"Dit voelt geweldig", zei De Kleijn. "Het team deed hele veel werk voor me. Ik had vertrouwen en toen ik eenmaal in een goede positie was gebracht, wist ik op 200, 300 meter dat ik ging winnen. Met de voorbereiding die ik kreeg heb ik enkele topsprinters kunnen verslaan, dat is heel mooi."

Milaan-Turijn is de oudste internationale eendagswedstrijd die nog wordt verreden. De eerste editie vond plaats in 1876. De Kleijn volgt Mark Cavendish op, die de wedstrijd in 2022 won. Primoz Roglic bezorgde Jumbo-Visma de zege in 2021, toen de koers in het najaar werd verreden.