Column Rafael van der Vaart benoemt ’tops & flops’ van 2021: ’Alle hulde voor Erik ten Hag’

Door Rafael van der Vaart Kopieer naar clipboard

Wie waren in 2021 de uitschieters in het topvoetbal? Onze columnist Rafael van der Vaart blikt terug op spelers, trainers, buitenlandse sterren en zet het door de coronapandemie verstoorde voetbaljaar in perspectief door zijn eigen toppers en tegenvallers aan te wijzen. „Wat Arne Slot heeft neergezet is heel knap, maar Erik ten Hag deed het in de Champions League.”