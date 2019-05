Oververmoeide Kittel levert contract in bij Katoesja

„De laatste twee maanden heb ik het gevoel oververmoeid te zijn. Ik ben op dit moment niet in staat om op het hoogste niveau te trainen en racen”, zegt Kittel.

„Ik heb daarom besloten om een pauze te nemen. Ik neem de tijd om na te denken over mijn doelen en plannen voor de toekomst. Mijn ervaring is dat verandering leidt tot nieuwe kansen. Ondanks alle onzekerheden heb ik er vertrouwen in dat ik uiteindelijk een nieuwe kans en uitdaging ga vinden. Ik ben heel benieuwd wat er op mijn pad komt. Ik wil in de toekomst graag weer koersen en ik moet nu een plan uitwerken om dat doel te bereiken. Ik sta voor de grootste uitdaging uit mijn carrière.”

De Duitser behoorde jarenlang tot de beste sprinters in het peloton. Hij won onder meer veertien etappes in de Tour de France en vier in de Giro d’Italia. Kittel, die doorbrak bij de Shimano-ploeg van manager Iwan Spekenbrink (nu Team Sunweb), droeg in 2013 en 2014 na winst van de openingsetappe in de Tour steeds een dag de gele leiderstrui. Nadat hij in 2017 in dienst van Quick-Step maar liefst vijf etappes in de Tour had gewonnen, stapte de sprinter over naar Katoesja-Alpecin. Sindsdien wist hij amper meer wat te winnen.

Vorig jaar zegevierde hij alleen twee keer in de Tirreno-Adriatico. Kittel zette al in augustus een punt achter zijn teleurstellende seizoen. Hij luisterde in februari zijn rentree op met winst van een koers op Mallorca. „Mijn passie voor deze prachtige sport is nooit verdwenen, maar ik kan het nu even niet meer opbrengen.”