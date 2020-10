Champions League: basisplek Donny van de Beek

Van de Beek (23) stapte afgelopen zomer van Ajax naar de Engelse grootmacht. Hij wachtte echter zowel in de Premier League als in de Champions League nog op zijn eerste basisplaats. Van de Beek fungeerde vijf keer als invaller. In de niet zo belangrijke League Cup had Van de Beek al wel twee keer een basisplaats.

ManUnited begon de groepsfase met een verrassende overwinning in Frankrijk tegen Paris Saint-Germain (1-2), de finalist van vorig seizoen.

Frenkie de Jong

FC Barcelona-coach Ronald Koeman heeft Frenkie de Jong in het groepsduel met Juventus zoals gebruikelijk een basisplaats gegeven. De Italianen moeten het doen zonder Cristiano Ronaldo die weer positief is getest op corona.

Ook Luuk de Jong start bij Sevilla in de basis tegen Stade Rennes. Karim Rekik zit op de bank. De Spaanse ploeg, vorig jaar winnaar van de Europa League, speelde in het eerste groepduel bij Chelsea knap gelijk: 0-0.

Ziyech

Hakim Ziyech stond in de basis van Chelsea bij het Champions League-duel met Krasnodar dat om 18:55 van start ging. Voor de oud-Ajacied, die in de voorbereiding geblesseerd raakte, is het in Rusland voor het eerst dat hij bij de Engelse topclub in een officieel duel aan de aftrap staat.

Bij Krasnodar is oud-Feyenoorder Tonny Vilhena van de partij.

