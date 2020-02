Piet Velthuizen duikt op bij Telstar

De 33-jarige doelman trainde maandagochtend voor het eerst mee in Velsen-Zuid. ,,Het is heerlijk om weer op het veld te staan. Het voelt echt lekker. Ik zie veel jonge gasten en ben blij om hier te zijn. Het is een warme club”, aldus de goalie tegenover de IJmuider Courant.

Velthuizen zat na zijn vertrek bij AZ vorig jaar zomer zonder club. Eerder kwam hij uit voor Vitesse, Hércules Alicante, Hapoel Haifa en Omonia Nicosia. ,,Aan het begin heb ik clubs afgewezen omdat ik op een hoger niveau wilde spelen. Inmiddels ben ik op een punt gekomen dat geld of niveau niet meer belangrijk is. Ik wil gewoon lekker op het veld staan met andere jongens.”

Telstar-trainer Andries Jonker kent Piet Velthuizen al bijna twintig jaar. ,,In 2001 had ik hem onder mijn hoede als trainer bij Oranje onder de 15 jaar. De andere doelman in dat team was Kenneth Vermeer. Daar werkte ik later mee samen bij Willem II. Het is bijzonder om nu ook Piet weer tegen te komen. Het is voor Piet een mooie kans om zich weer te laten zien en Telstar krijgt er een zeer ervaren doelman bij.”

Velthuizen heeft een contract getekend tot en met het einde van dit seizoen. Ondanks dat de eenvoudig international geen wedstrijdritme heeft, ziet Jonker een eerste doelman in hem. Dit gaat ten koste van de huidige doelman Sven van der Maaten. ,, Sven is een prima doelman, helaas is hij er niet ingeslaagd om het niveau dat hij op trainingen haalt te benaderen in wedstrijden.”

Of Velthuizen aanstaande vrijdag al speelt tegen FC Volendam is nog een vraagteken. ,,Ik heb voor mezelf getraind, maar ik heb wel wat trainingen nodig om er in te komen. Met Andries heb ik afgesproken, dat hij mij opstelt wannneer hij mij er klaar voor acht.”

Aan het begin van dit seizoen was Anthony Swolfs eerste doelman. Hij verloor eind november zijn basisplaats. Hij zei eerder te willen vertrekken als hij niet aan spelen toe zou komen.