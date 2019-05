Klopp inspireerde Liverpool met ’Al Pacino’-speech

Klopp heeft al enkele grote Europese avonden meegemaakt. In 2016 bereikte hij met Liverpool de halve finales van de Europa League. Hij won met 4-3 van zijn ex-club Dortmund, nadat Liverpool 1-3 achterstond. Ook de wedstrijd tegen Barcelona was weer zo’n magische avond voor Klopp en zijn team. Het leek eigenlijk wel een beetje op een film. En bijna elke sportfilm heeft een coach die met inspirerende woorden voor de groep komt. Al Pacino’s speech in de film Any Given Sunday lijkt wel het perfecte voorbeeld van zo’n inspirerende speech. Steve McClaren maakte er al eens gebruik van bij FC Twente, vlak voor de kampioenswedstrijd in mei 2010 tegen NAC Breda.

De speech van Al Pacino in Any Given Sunday:

Liverpool-verdediger Dejan Lovren maakte na afloop van de wedstrijd bekend wat Klopp zei voor de wedstrijd. „Voor de wedstrijd gaf hij een geweldige speech”, vertelde de verdediger aan LFC TV. „Het was iets briljant dat ons naar hogere niveaus tilde. Het was zoiets als: ’Geloof erin! Stop het in je hoofd dat je het kan’. Hij zei: ’Jongens, geloof erin. Eén of twee goals, of zelfs als we niet scoren in de eerste twintig minuten, geloof er in de 65e minuut ook nog in dat je kan scoren. En met Anfield achter ons, vertrouw me, we kunnen het. We hebben het al gedaan tegen Dortmund, dus kunnen we het ook vanavond. Just show some f*cking balls.’ En we hebben het gedaan.”

Klopp mag hopen dat zijn woorden op 1 juni ook werken als hij het in de finale opneemt tegen Tottenham, maar zijn finale-geschiedenis is niet echt geweldig. De Duitser verloor met Liverpool al de League Cup, de Europa League en de Champions League. Met Dortmund twee Duitse bekers en een Champions League-finale. Alleen in 2012 kon hij de Duitse beker winnen.

Barcelona heeft in de laatste twee edities van de Champions League al moeten meegenieten van luide kleedkamers: die van Liverpool en vorig jaar die van AS Roma.