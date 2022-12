Krajicek haalt met Rublev vierde tennisser uit top 10 naar Ahoy

„Rublev won misschien wel de bizarste editie in de 50-jarige historie van het toernooi”, aldus Krajicek. „In 2021 mochten we immers totaal geen publiek verwelkomen, waardoor hij de titel in vrijwel totale stilte op zijn naam schreef. Ik denk dat hij er, net als ik, naar uitkijkt dat hij het nog eens over kan doen in een vol Rotterdam Ahoy.”

Eerder verzekerde het grootste tennistoernooi van Nederland zich al van de komst van de Griek Stefanos Tsitsipas, de Rus Daniil Medvedev en de Canadese titelhouder Félix Auger-Aliassime.

Het ABN AMRO Open, de nieuwe naam voor het ABN AMRO World Tennis Tournament, wordt van 13 tot en met 19 februari gehouden.