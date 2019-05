São Paulo wil verhuizing Formule 1 voorkomen

President Jair Bolsonaro van het Zuid-Amerikaanse land kondigde woensdag aan dat de Grote Prijs van Brazilië verhuist van São Paulo naar Rio de Janeiro. Sinds 1990 komt de Formule 1 ieder jaar naar het Autódromo José Carlos Pace, beter bekend als Interlagos, het circuit in São Paulo.

Het contract tussen de organisatie van de Formule 1 en het circuit loopt tot eind volgend jaar. „Het stadsbestuur en de regering van de staat São Paulo zien geen enkele belemmering om het contract te vernieuwen”, schrijven ze in een verklaring.

Bolsonaro had een dag eerder op Twitter aangekondigd dat de Formule 1 naar Rio de Janeiro verhuist. Daar komt een nieuw circuit te liggen, dat de naam van de verongelukte racelegende Ayrton Senna gaat dragen. „Het kost de publieke schatkist niets, de bouw wordt volledig met privégeld gefinancierd”, benadrukte de president, die vorig jaar werd gekozen. De Braziliaanse GP werd in de jaren 80 ook in Rio de Janeiro gehouden.