Lille-trainer Christophe Galtier: ’De wedstrijd tegen Ajax heeft ons geraakt’

Ajax kwam vorige week donderdag in de heenwedstrijd in Lille op achterstand, maar draaide in de slotfase de wedstrijd om. De formatie van trainer Erik ten Hag stapte als winnaar van het veld door late goals van Dusan Tadic en Brian Brobbey. De Amsterdammers verschaften zich een goede uitgangspositie voor de return van aankomende donderdag. „De uitslag van het eerste duel heeft ons echt geraakt. We hadden voor ons thuisduel grote verwachtingen”, zegt Galtier op de website van zijn club.

In de Franse competitie wist Lille zondag wel te winnen. Op bezoek bij Lorient boekte de Ajax-opponent een 4-1 zege en blijft koploper in League 1. Deze overwinning geeft Galtier vertrouwen. „De overwinning zorgt ervoor dat we ons momentum behouden. Na de wedstrijd tegen Ajax waren we teleurgesteld, maar wat ik zondag zag, beviel me. Het was onze meest gecontroleerde wedstrijd van 2021.”

Lille kan donderdag in Amsterdam weer een beroep doen op middenvelder André, die terugkeert van een schorsing. „We zullen Ajax anders moeten benaderen dan afgelopen donderdag”, weet Galtier. „We speelden veel te voorzichtig. We toonden te weinig agressie en maakten onvoldoende gebruik van onze snelheid.”

