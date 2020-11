’Red Bull-strategie een rommeltje’

Luister de Formule 1-podcast van De Telegraaf hier, hieronder of via alle bekende podcast apps zoals Spotify en Apple Podcasts.

Verstappen reed een sterke race, stond lange tijd tweede achter Lewis Hamilton, totdat zijn rechterachterband in ronde 51 uit elkaar klapte. „Hier had niemand iets aan kunnen doen, dit was gewoon domme pech. Waarschijnlijk is hij door een klein stukje carbon gereden”, denkt voormalig coureur Christijan Albers.

Albers komt vervolgens nog terug op de start van de race. „Die was superieur. Max begon redelijk, maar werd na een kleine 100 meter in de versnellingsbak van Bottas gezogen. Daarna heeft Red Bull zich alleen verkeken op de strategie. De focus lag te veel op de nummer één, Valtteri Bottas, terwijl Hamilton de snellere man was.”

Dáár zie je volgens de voormalig F1-coureur het probleem van Alexander Albon. De teamgenoot van Verstappen is niet medebepalend voor de strategie van Red Bull. Volgend seizoen lijkt Nico Hülkenberg of Sergio Pérez de plek van de Thais-Britse coureur over te nemen. In de ogen van Van Haren is Pérez wisselvallig, maar zowel Albers als Van Haren wijst erop dat de Mexicaan marketingtechnisch interessant kan zijn.

Verder in de podcast: De onbegrijpelijke keuze van Ferrari om Sebastian Vettel, die een goede race reed, lang te laten rijden op de hardste banden. De ongeïnteresseerde houding van Racing Point-coureur Lance Stroll, de safety car-crash van George Russell en het laatste nieuws rond Lewis Hamilton. Zien we de regerend wereldkampioen volgend jaar wel terug in de Formule 1?

