Wolff baalt van feestend Mercedes: ’Focus op je werk!’

Tijdens en rond de jubileum-Grand Prix reed Mercedes met een deels wit gespoten auto en waren alle teamleden getooid in retro-kleding, ook ter ere van 125 jaar motorsport. Achteraf tot ergernis van teambaas Toto Wolff.

Bekijk ook: Verstappen meester in de chaos

Drama

„Deze race laat zien dat je niet met dat soort dingen bezig moet zijn, maar je gewoon moet focussen op het werk”, stelde de Oostenrijker naderhand, al zal hij zich daar na een overwinning vermoedelijk veel minder aan gestoord hebben. „We hadden nog een goede start, maar vervolgens gebeurde er van alles. Lewis Hamilton crashte voor de pitstraat en toen stonden we natuurlijk nog niet klaar en maakten we ook nog allerlei verkeerde keuzes. Ook andere teams maakten fouten, maar al met al kon het niet veel slechter voor ons dan vandaag.”

Valtteri Bottas en Lewis Hamilton in de speciaal ontworpen Mercedes-bolide ter eren van de 200e raceweekend in de Formule 1. Ⓒ EPA

Zijn grote kanon Hamilton had sinds 2014 alle races in de regen gewonnen, maar kende nu een dramatische Grand Prix. „Ik kan me niet herinneren dat ik zo slecht heb gereden”, aldus de Engelsman, die zaterdag al klaagde over een zere keel en zich een dag later niet beter voelde. „Het is vreselijk om ziek te zijn. Tot de eerste pitstop ging het prima. Daarna was het een waterballet en wist ik niet eens op welke banden ik reed. Alles zat tegen en dat bleef maar doorgaan.”

Vettel

In tegenstelling tot Mercedes kon Sebastian Vettel eindelijk weer eens lachen na een Grand Prix. Voor eigen publiek stoomde de Duitser vanaf de laatste plek op naar plaats twee. Een welkome opsteker voor de viervoudig wereldkampioen, die na eerdere fouten zwaar onder vuur ligt. Zaterdag kende hij nog een dramatische dag met Ferrari. Door technische problemen kon hij niet in actie komen tijdens de kwalificatie. Dat overkwam teamgenoot Charles Leclerc in de derde kwalificatiesessie ook.

Sebastian Vettel blij met zijn tweede plaats op de Hockenheimring Ⓒ BSR Agency

„Zeker na zaterdag was ik heel blij met deze regenachtige condities. Alles kan dan gebeuren”, aldus Vettel. „We hebben een zware periode achter de rug. Natuurlijk hebben we fouten gemaakt, maar we moeten in onszelf blijven geloven. Ik ben vol vertrouwen dat onze dagen nog gaan komen. Ik hoop dat de mensen ons een beetje geduld en vrijheid kunnen geven. We steken er veel werk in om het tij te keren. Dit voelt als een kleine overwinning.”

Bekijk ook: Verstappen wint chaotische GP van Duitsland