Bosz geëmotioneerd na uitschakeling Ajax

Peter Bosz zag de wedstrijd in Duitsland op televisie en was zijn emoties na het winnende doelpunt van Lucas Moura in de zesde minuut van de blessuretijd maar moeilijk de baas. „Dit doet me erg veel pijn. In de zesde minuut van de blessuretijd. Ik heb echt meegeleden”, zei de trainer van Bayer Leverkusen in zijn vooruitblik op het duel met Schalke 04 van zaterdag.

„In dit team zitten veel spelers met wie ik heb gewerkt”, vertelde Bosz, die in 2017 met Ajax de finale van de Europa League van Manchester United verloor. „Ik denk echt dat dit de gehele voetbalwereld pijn doet, behalve dan als je uit Engeland komt en voor de Spurs bent.”

Het zou kunnen dat naast de finale van de Champions League ook de finale van de Europa League tussen twee Engelse club gaat. Bosz: „Het meeste geld zit in de Premier League. Als dan vier clubs uit die competitie de finales halen, is dat niet goed voor het voetbal.”