Swart: ’Voor altijd trots op jullie’

Swart zag tot de 95e minuut toe hoe zijn Ajax virtueel in de finale stond van het miljardenbal. Een aantal seconde later schoot Lucas Moura de Ajax-droom aan diggelen door in de 96e minuut het winnende en beslissende doelpunt te maken.

Mister Ajax, zoals Swart beter bekend staat, is teleurgesteld, maar ook erg trots op de prestaties van zijn club. „Mijn hart maakt een vreugdesprongetje als ik denk aan het voetbal dat jullie gespeeld hebben”, zegt hij op zijn Instagram-account. „Het was een feestje om dit op mijn oude dag mee te maken. Het is moeilijk om er woorden voor te vinden”, gaat Swart verder, die in de jaren 70 met Ajax drie keer de Europa Cup I won, de voorloper van de Champions League.

Swart: „Niemand ha gedacht dat zoiets mogelijk was, maar jullie deden het. Voor de club, voor de supporters, voor het shirt, voor het logo en voor de stad. Bedankt daarvoor. Voor altijd trots op jullie.”